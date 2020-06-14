Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинский кадет Звиад Джолохава успешно окончил военную академию West Point


14.06.2020   11:57


По сообщению посольства Грузии в США, грузинский курсант Звиад Джолохава успешно окончил военную академию Вест-Пойнт.

«Грузинский кадет Звиад Джолохава успешно окончил военную академию West Point! Поздравляем Звиада и всех грузинских курсантов, которые в этом году успешно окончили военные академии США!», — говорится в поздравительном сообщение посольства, опубликованном в социальной сети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна