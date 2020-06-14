

Грузинский кадет Звиад Джолохава успешно окончил военную академию West Point

14.06.2020 11:57





По сообщению посольства Грузии в США, грузинский курсант Звиад Джолохава успешно окончил военную академию Вест-Пойнт.



«Грузинский кадет Звиад Джолохава успешно окончил военную академию West Point! Поздравляем Звиада и всех грузинских курсантов, которые в этом году успешно окончили военные академии США!», — говорится в поздравительном сообщение посольства, опубликованном в социальной сети.







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