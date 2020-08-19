

Россия вновь угодила в шпионский скандал

19.08.2020 16:19





Сегодня в МИД Норвегии был вызван посол России в Норвегии где ему заявили, что сотрудник торгового отдела посольства России, имя которого пока не оглашается, объявлен персоной нон-грата и он должен покинуть Норвегию в течение 72 часов – об этом телерадиовещательной корпорации NRK (Norwegian Broadcasting Corporation) заявила глава отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Масейде(Trude Måseide). По ее словам, российский дипломат «…совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата».



Напомним, что 17 августа власти Норвегии задержали 50-летнего гражданина страны. По официальным данным он работал на компанию DNV GL, которая занимается консалтинговыми услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По тем же данным, у задержанного были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности. Ему предъявляют обвинения в передаче российской стороне секретных данных, «которые могут навредить фундаментальным интересам Норвегии».



Официальную позицию МИД РФ по этому поводу озвучила Мария Захарова. По ее словам «в Осло заняты поиском мифических шпионов, вместо того, чтобы бороться с общими вызовами». Таким образом Захарова косвенно все-же подтвердила, что под прикрытием дипломатических документов и иммунитета, Россия вела на территории Норвегии шпионскую деятельность с целью подорвать безопасность этого скандинавского государства.



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