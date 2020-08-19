

Украина и Грузия подписали программу сотрудничества между министерствами обороны стран

19.08.2020 22:41





19 августа начался визит делегации Минобороны Украины в Грузию, в рамках которого министр обороны Украины Андрей Таран подписал со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.



Главы оборонных ведомств обсудили вопросы безопасности в Украине, Грузии и в Азово-Черноморском регионе, меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Украины и Силах обороны Грузии, развитие сотрудничества в формате НАТО – Грузия – Украина, отмечено в сообщении.



"Отдельное внимание министры уделили состоянию и перспективам имплементации задач оборонной реформы. Украинская делегация ознакомилась с планами развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации Вооруженных сил Украины в условиях противодействия российской агрессии", – сообщили в Минобороны.



Стороны обсудили приоритеты оборонного сотрудничества по направлениям стратегических коммуникаций, киберзащиты, военно-технической сферы, совместного участия в военных учениях и внедрению стандартов НАТО в вооруженных силах.



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