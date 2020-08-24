

МВД Грузии: В связи с инцидентом в селе Тория задержаны 11 человек

24.08.2020 19:51





Накануне, 23 августа, произошла драка между жителями села Тория Ниноцминдского муниципалитета и азербайджанцами. Подробности представляет JNEWS.



Дело в том, что азербайджанцы пасли овец на пастбищах, принадлежащих жителям села Тория, сельчане прогнали животных, после чего началась потасовка. МВД Грузии начало расследование сразу по двум статьям УК, есть раненые и задержанные.



По словам одного из жителей села Тория, они отправили 16-летнего ребенка сказать тушетцам, чтобы те вывели овец с их пастбищ, но те избили ребенка, после чего завязалась драка.



В беседе с JNEWS один из участников драки рассказал следующее: «У нас есть территория для сенокоса, мы пошли и увидели, что турки пасут овец на наших территориях. Мы прогнали животных с поля, и оттуда пошла ссора и драка. Потом они собрались в группу из нескольких человек и напали на нас. Они были примерно на 3-4 машинах, и нас было много, но мы работали – одни косили, а другие стояли, они приехали и напали на нас с железными и деревянными дубинками. Так получилось, что из наших задержали около трех человек. Я не знаю, были арестованные с их стороны или нет. Драка произошла на пастбище. Мы хотим справедливости, мы хотим узнать, кто им так придал «духу», что они предпринимают такие шаги, нападают на людей, избивали даже грузинских пограничников».



По словам жителей Тория, 5-6 человек получили ранения различной тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Им оказана соответствующая медицинская помощь в больнице Ниноцминда.



По словам жителей села, в прошлом с азербайджанцами проблем не было, и это первый серьезный инцидент, о котором уже все знают. Как сообщили JNEWS в пресс-службе МВД, на данный момент задержано в общей сложности 11 человек с обеих сторон, ведется расследование. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье «организация, управление и участие в групповом насилии».



Сегодня утром жители села Тория собрались перед зданием полиции Ниноцминды и требовали освободить троих задержанных жителей села Тория.



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