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Эндрю Фоксолл: «Новичок» жестко контролирует и производит лишь одна страна – Россия
05.09.2020 11:37
По заявлению члена «Общества Генри Джексона» Эндрю Фоксолла, отравляющее вещество «Новичок» производится в России и для устранения людей его всегда использует Россия. Заявление Фоксолла распространяет грузинская редакция «Голоса Америки».
«Это не легкодоступное вещество. Его жестко контролирует и производит лишь одна страна – Российская Федерация. Использование «Новичка» - это явно российский почерк и это также является своего рода посланием не только для российской оппозиции, а и для всего Запада», - говорит Фоксолл.
По его словам, на действия России должна последовать жесткая реакция со стороны Запада.
«Западу нужно задуматься, каких отношений он желает с Россией. Думаю, подтверждение отравления Навального «Новичком» поставит под вопрос проект «Северный поток – 2» («Nord Stream 2»), - заявляет Эндрю Фоксолл в беседе с «Голосом Америки».
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