

6 и 8 сентября движение по трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет временно ограничено из-за военных учений

05.09.2020 11:42





Пятые по счету многонациональные командно-штабные учения «Достойный партнер» пройдут в Грузии с 7 по 18 сентября.



По информации Министерства обороны, за несколько дней до начала маневров в порт Поти доставили американскую военную технику – бронемашины Striker и Hummer, машины материально-технического обеспечения и артиллерию. После выгрузки технику отогнали на базу 2-й пехотной бригады в Сенаки.



6 и 8 сентября ее будут переправлять на базу Вазиани, близ Тбилиси, где и пройдут учения. В течение двух дней с промежутками в полтора часа по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе пройдет девять военных конвоев, укомплектованных американской техникой. Из-за этого движение на автомагистрали будет осуществляться с определенными ограничениями.



Министерство обороны Грузии приносит гражданам извинения за ограничения движения на определенных участках автомагистрали.



Учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в пятый раз, целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, Соединенными Штатами и странами-партнерами, чтобы внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.





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