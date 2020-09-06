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Завтра официально откроются военные учения «Достойный партнер 2020»


06.09.2020   17:26


Завтра, 7 сентября на строевой площадке IV механизированной бригады в Вазиани официально откроются учения «Достойный партнер 2020».

По информации ведомства, Грузия принимает учения «Достойный партнер» уже в пятый раз и в них примут участие более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.

Для участия в «Достойном партнере 2020» на судне «Ocean Freedom» в порт Поти из США прибыла американская военная техника, временно переместившаяся на территории II пехотной бригады в Сенаки.

«Американская военная техника, участвующая в многонациональных учениях «Достойный партнер 2020», поэтапно в течение дня перемещается из порта Поти в Сенаки, на базу II пехотной бригады. Исходя из эпидемиологической ситуации в мире, перед въездом в воинскую часть военная техника проходит деконтаминацию.

С утра 6 и 8 сентября девять военных конвоев, укомплектованных американскими боевыми бронемашинами «Страйкер» и «Хаммер», машинами логистической поддержки и артиллерией, с интервалом в полтора часа будут направляться из Сенаки в учебный центр Вазиани», - сказано в информации.

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