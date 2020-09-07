

МВД: Задержаны два наркореализатора, изъято до 1000 таблеток «суботекса»

07.09.2020 11:54





Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали в Тбилиси граждан Украины: М.К. 1998 года рождения и М.В. 1994 года рождения по фактам незаконного приобретения, хранения и попытки реализации наркотических средств в особо крупном размере.



Как сообщает МВД, следствием установлено, что задержанные представляли собой организованную группу наркореализаторов, которая т.н. методом закладки намеревались сбыть наркотические средства. Преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.



«Правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли подготовленные к реализации, а также заложенные на соответствующих локациях наркотические средства. Всего изъято до 1000 таблеток суботекса с содержанием бупренорфина.



При личном досмотре задержанных и обыске в их квартирах также изъято наркотическое средство «метадон».



Расследование по фактам незаконного приобретения, хранения и попытки реализации наркотических средств в особо крупном размере ведется по «а» подпункту 6-й части статьи 260 и «а» подпункту 4-й части статьи 19-260 УК Грузии», - говорится в информации МВД.



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