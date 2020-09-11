

На Сачхерской базе горной подготовки объявлен карантин

11.09.2020 10:31





На Сачхерской базе горной подготовки объявлен карантин. Необходимость в этом возникла после того, как на базе у одного из лиц подтвердился коронавирус. Его инфицирование связано с «кластером Рустави».



В карантине остаются те 14 военных, которые непосредственно контактировали с инфицированным. Что касается остальных лиц, находящихся на Сачхерской базе горной подготовки, они уже протестированы и ни у кого из них коронавирус не подтвердился.



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