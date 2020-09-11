

Новое оборудование передано Службе по управлению чрезвычайными ситуациями

11.09.2020 10:52





Управлению реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные опасности Службы по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел передана новая техника от Агентства по уменьшению оборонной угрозы США (DTRA). Информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



По их данным, три единицы автомобилей высокой проходимости и специальный прицеп, для размещения соответствующего оборудования, были переданы Управлению реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные опасности. Один автомобиль отправится в спецподразделение в Поти, Западная Грузия.



На церемонии передачи техники присутствовали заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, его заместитель Леван Гирсиашвили, и.о. заместителя руководителя миссии США в Грузии Катрин Швайцер, атташе по вопросам обороны США Стефан Бигл и руководитель проектов DTRA Лерон Бейби.



«На базе быстрого реагирования Службы по управлению чрезвычайными ситуациями также прошли показательные учения по реагированию на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты, на которых грузинское подразделение продемонстрировало свои возможности», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







