

В Минобороны Грузии ужесточают меры безопасности из-за коронавируса

11.09.2020 12:05





Министерство обороны Грузии устанавливает определенные правила защиты для предотвращения распространения COVID-19 в армии, об этом сообщается на сайте ведомства.





Министр обороны Ираклий Гарибашвили в четверг распорядился усилить контроль в оборонном ведомстве и Оборонных силах страны.



В частности, министр приказал установить обязательный термоскрининг на всех контрольно-пропускных пунктах, ввести обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, всем, кто отправляется в отпуск, проводить подробный инструктаж о мерах безопасности и избегании путешествий в так называемые "зоны риска".



После возвращения из очага заражения, личный состав должен переводиться на самоизоляцию, а после пройти тестирование на коронавирус.



По возможности всем рекомендовано переходить на дистанционный режим работы.



К этому времени в Грузии зафиксировано 1 917 подтвержденных случаев коронавируса, вылечились 1 354 человека, скончались 19.



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