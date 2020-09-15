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Глава СГБ встретился с сопредседателями Женевских международных дискуссий
15.09.2020 19:34
Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили встретился с сопредседателями Женевских международных дискуссий Тойво Клааром, Джиханом Султаноглу и Рудольфом Михалка.
По информации СГБ, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, а также вызовы с точки зрения безопасности.
Особое внимание было уделено вопросу безоговорочного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных в оккупированном Цхинвальском регионе. Также было обращено внимание на процесс т.н бордеризации вдоль линии оккупации.
На встрече еще раз была отмечена необходимость эффективного использования и укрепления потенциала существующих форматов переговоров в рамках Женевских дискуссий и Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.
Также была подчеркнута важность обеспечения неограниченного доступа МНЕС на оккупированные территории.
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