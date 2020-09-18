

В Тбилиси и Марнеули задержаны 4 наркореализатора

18.09.2020 10:52





Сотрудниками главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центральной криминальной полиции МВД в Тбилиси и Марнеули задержаны 4 наркореализатора.



По информации министерства ВД Грузии, они обвиняются в незаконном приобретении-хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.



Преступление карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочно.



«На основании постановления судьи задержаны: И.П. 1985 года рождения, А.М. 1984 года рождения, Н.В. 1974 года рождения и З.Ш. 1978 года рождения. Следствие установило, что обвиняемые систематически продавали наркотические средства.



На основании постановления судьи правоохранители осуществили у обвиняемых несколько контрольных закупок наркотических средств - «героина» и «метадона» и скрытую аудио-видео запись этих покупок.



При личном обыске и в жилых домах задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств наркотические средства - «героин» и «метадон».



Следствие ведется в соответствии с 1-й частью, подпунктом «а» 3 -й части, 4- й частью, 5- й частью и подпунктом «а» 6-й части ст. 260 УК Грузии», - сказано в информации МВД.



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