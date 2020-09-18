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Церемония закрытия учений «Достойный партнер 2020» прошла в Вазиани
18.09.2020 13:39
Церемония закрытия многонациональных учений «Достойный партнер 2020» прошла на 11-м полигоне в Вазиани.
«Сила в партнерстве» — это был главный посыл учений «Достойный партнер 2020». На церемонии закрытия присутствовали президент Грузии, председатель парламента и посол Соединенных Штатов Америки в Грузии, а также представители правоохранительных органов.
На мероприятии наградили участников учений, том числе иностранных военнослужащих, которым передали новую ведомственную медаль министерства обороны — «Достойный партнер».
Перед церемонией закрытия состоялись показательные учения под названием операция «Щит Окасуса», которые включали в себя три компонента — оборонительные операции, прорыв и контратаку. В учениях участвовали грузинские и американские военнослужащие.
В этом году Грузия участвовала в многонациональных учениях вместе с четырьмя странами-членами НАТО — США, Соединенным Королевством, Францией и Польшей.
Грузия уже пятый раз принимает у себя учения «Достойный партнер», в которых приняли участие более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.
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