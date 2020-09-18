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«Дельта» отправила в Индонезию две единицы медико-эвакуационной бронетехники
18.09.2020 18:54
Государственный военный научно-технический центр «Дельта» отправил в Индонезию два медико-эвакуационного бронетранспортера DIDGORI MedEvac специальной модификации BISONI.
По информации «Дельты», данная модель представляет собой медицинскую модификацию бронемашины Didgori, предназначение которой заключается в вывозе раненых с поля боя.
По информации ведомства, соответствующая служба «Дельты» продолжает активно работать по экспорту военной техники грузинского производства на международный рынок вооружений.
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