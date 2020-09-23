

Правоохранителями задеражны 11 наркореализаторов

23.09.2020 12:39





Сотрудники Главного управления по борьбе против незаконного оборота наркотиков Департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии в поселении Поничала задержали 11 наркореализаторов.



По информации МВД, на основании постановления судьи задержаны: Н.А. 1986 года рождения, И.А. 1973 года рождения, К.А. 1987 года рождения, А.Г. 1996 года рождения, Д.П. 1967 года рождения, С.Г. 1976 года рождения, В.М. 1999 года рождения, В.А. 1979 года рождения, П.А. 1971 года рождения, Р.Н. 1985 года рождения и Э.Г. 1999 года рождения.



По их же информации, задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств.



«Преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишние свободы. Следствием установлено, что обвиняемые продавали наркотические средства систематически.



Правоохранители, на основании постановления судьи, несколько раз осуществили у обвиняемых контрольную закупку наркотического средства «героин» и сделали скрытую аудио- и видеозапись этих закупок. При личном досмотре и обыске в домах задержанных полиция изъяла наркотическое средство «героин», деньги и мобильные телефоны.



Расследование ведется по 1-й части, «а» и «б» подпункту 3-й части, по 4-й части, «а» и «б» подпункту 5-й части и «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», - говорится в информации МВД.



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