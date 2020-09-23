

ВКС России сбили собственный самолет на учениях

23.09.2020 16:08





Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.



"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.



По данным Западного военного округа, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. По данным источника ТАСС, состояние летчиков удовлетворительное.



Истребитель упал в лесу в Вышневоловецком районе. "Самолет упал в лес, никаких разрушений не произошло. К нам никаких обращений, звонков об оказании помощи не поступало", - сказали в пресс-службе районной администрации.



Су-30 - истребитель поколения 4++. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и других целей.



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