|
|
|
Комитет по обороне поддержал законопроект по отсрочке военной службы студентам профучилищ
28.09.2020 19:04
Члены комитета по обороне и безопасности поддержали в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии о воинской обязанности и военной службе».
Как сообщили в Министерстве образования, в случае утверждения проекта, студенты смогут отсрочить военную службу только на тот период времени, которое учебное заведение выделило для этой программы. Например, если на конкретный курс профессионального обучения отведено 2 года, то студент сможет отсрочить военную службу именно на это время.
Проект изменений, который коснется вопросов прохождения военной службы для студентов профессиональных училищ, представила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Екатерина Дгебуадзе. По ее заявлению, после второго слушания законопроект не претерпел никаких изменений и были изменены только термины.
В ходе обсуждения законопроекта член комиссии Коба Нарчемашвили сделал редакционное замечание, которое разделил и докладчик.
Для утверждения изменений, документ также должен быть поддержан на пленарном заседании.
Согласно действующей норме, отсрочку от обязательной военной службы могли получить только студенты высших учебных заведений, что, как заявляют в ведомстве инициатора изменений в Министерстве образования, ставит профессиональные учебные заведения в дискриминационные условия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна