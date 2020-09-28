

Комитет по обороне поддержал законопроект по отсрочке военной службы студентам профучилищ

28.09.2020 19:04





Члены комитета по обороне и безопасности поддержали в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии о воинской обязанности и военной службе».



Как сообщили в Министерстве образования, в случае утверждения проекта, студенты смогут отсрочить военную службу только на тот период времени, которое учебное заведение выделило для этой программы. Например, если на конкретный курс профессионального обучения отведено 2 года, то студент сможет отсрочить военную службу именно на это время.



Проект изменений, который коснется вопросов прохождения военной службы для студентов профессиональных училищ, представила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Екатерина Дгебуадзе. По ее заявлению, после второго слушания законопроект не претерпел никаких изменений и были изменены только термины.



В ходе обсуждения законопроекта член комиссии Коба Нарчемашвили сделал редакционное замечание, которое разделил и докладчик.



Для утверждения изменений, документ также должен быть поддержан на пленарном заседании.



Согласно действующей норме, отсрочку от обязательной военной службы могли получить только студенты высших учебных заведений, что, как заявляют в ведомстве инициатора изменений в Министерстве образования, ставит профессиональные учебные заведения в дискриминационные условия.





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