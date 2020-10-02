

МВД Грузии: неизвестные повредили интернет-кабели ведущие в Армению

02.10.2020 15:00

Netgazeti



Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что в Квемо Картли, в Марнеули и Дманиси неустановленные лица перерезали оптоволоконные кабели, обеспечивающие доступ в Интернет Республике Армения, а также местному населению.



Как сообщает министерство, управление полиции Квемо Картли начало «расследование повреждения оптоволоконных кабелей международного значения» в Дманисском и Марнеульском районах.



«В обоих случаях соответствующие службы отреагировали быстро. К этому времени проблема устранена, и интернет работает бесперебойно», — указало ведомство.



Дманиси



По версии следствия:



Ночью 29 сентября неизвестный повредил оптоволоконный кабель принадлежащий компании Fiber-optic Telecommunication Network Ltd. Кабель проходил под землей и поврежден в месте, где установлен указательный столб. Место происшествия — окрестности села Орозмани в Дманиси;



Перерезан волоконно-оптический кабель международного значения, идущий из Черного моря, соединяющих Европу и Азию, проходящих в направлении Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения.



Об этом в полицию сообщил представитель компании 30 сентября 2020 года, примерно через 3 часа после повреждения.



В Дманисском районном отделении ведется расследование по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Грузии.



Марнеули [приграничное село Садахло]



По версии следствия:



28 сентября в компанию Silknet поступило сообщение о повреждении оптоволоконного кабеля компании в селе Садахло.



Прибыв на место происшествия, представители компании увидели, что оптоволоконный кабель, проходящий через водный канал, был перерезан.



Этот кабель обеспечивает доступ в Интернет местному населению, а также Республике Армения.



В настоящее время проводится расследование по статье 187 части 1 Уголовного кодекса Грузии.



Заявление МВД Грузии:

Департамент полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел Грузии активно расследует повреждения волоконно-оптических кабелей международного значения в Дманисском и Марнеульском районах. Также интенсивно проводятся оперативно-розыскные работы по выявлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.



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