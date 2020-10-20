

Шести офицерам ГРУ предъявлены обвинения в кибератаках в отношении Грузии и ряда других стран

20.10.2020 10:42





Департамент юстиции США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на текст обвинительного заключения, передает РИА Новости.



По мнению обвинения, россияне «намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за «применение» нервно-паралитического вещества «Новичок».



Кроме того, представитель Департамента юстиции США заявил на пресс-конференции, что шесть обвиняемых – «действующие и бывшие сотрудники ГРУ», которые, среди прочего, вывели из строя компьютеры на Олимпиаде в Южной Корее.



По данным обвинения, во время церемонии открытия игр россияне «запустили вирусную программу», которая удалила данные с тысяч компьютеров и вывела их из строя.



«Хотя злоумышленники предприняли шаги, чтобы ответственность за атаку вируса по разрушению Олимпиады была возложена на Северную Корею, им это не удалось», - сказал представитель Департамента юстиции.



Он заявил, что, помимо атаки на Олимпиаду, обвиняемые причастны к атаке на электростанцию в Украине и запуску вирусной программы NotPetya.



В американском Департаменте юстиции утверждают, что ущерб трех американских компаний, которые также стали «жертвами вируса NotPetya», составил миллиард долларов.



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