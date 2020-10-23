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Налетчика на банк в Зугдиди до учреждения довез действующий сотрудник службы 112


23.10.2020   14:29


Налетчика на банк в Зугдиди до учреждения довез действующий сотрудник службы 112 Давид Матуа. Он является жителем села Колхида.

По информации его брата, вооруженный человек у моста Колхиды перегородил дорогу его брату и потребовал довезти его до банка.

«Как он говорит, перегородил человек в форме, открыл дверцу автомобиля и сказал, чтобы он смотрел прямо на дорогу и ехал в сторону улицы Руставели. Затем уже в городе он приказал ехать медленно. Как только нападавший вышел, он сразу же выстрелил», - заявляет брат Давида Матуа.

В данный момент брата Давида Матуа допрашивают в управлении полиции.

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