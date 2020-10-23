|
|
Налетчика на банк в Зугдиди до учреждения довез действующий сотрудник службы 112
23.10.2020 14:29
Налетчика на банк в Зугдиди до учреждения довез действующий сотрудник службы 112 Давид Матуа. Он является жителем села Колхида.
По информации его брата, вооруженный человек у моста Колхиды перегородил дорогу его брату и потребовал довезти его до банка.
«Как он говорит, перегородил человек в форме, открыл дверцу автомобиля и сказал, чтобы он смотрел прямо на дорогу и ехал в сторону улицы Руставели. Затем уже в городе он приказал ехать медленно. Как только нападавший вышел, он сразу же выстрелил», - заявляет брат Давида Матуа.
В данный момент брата Давида Матуа допрашивают в управлении полиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна