

Налетчика на банк в Зугдиди до учреждения довез действующий сотрудник службы 112

23.10.2020 14:29





Налетчика на банк в Зугдиди до учреждения довез действующий сотрудник службы 112 Давид Матуа. Он является жителем села Колхида.



По информации его брата, вооруженный человек у моста Колхиды перегородил дорогу его брату и потребовал довезти его до банка.



«Как он говорит, перегородил человек в форме, открыл дверцу автомобиля и сказал, чтобы он смотрел прямо на дорогу и ехал в сторону улицы Руставели. Затем уже в городе он приказал ехать медленно. Как только нападавший вышел, он сразу же выстрелил», - заявляет брат Давида Матуа.



В данный момент брата Давида Матуа допрашивают в управлении полиции.





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