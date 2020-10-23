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Подростки пытались обокрасть ювелирный магазин дизайнера Звиада Циколия
23.10.2020 15:58
Известный дизайнер Звиад Циколия сообщил, что сегодня рано утром двое злоумышленников пытались обокрасть его магазин часов и ювелирных изделий, расположенный в Ватном ряду на территории Старого города в центре Тбилиси.
Циколия распространил на фейсбуке видеозапись с камер наблюдения из магазина. На кадрах двое, по всей видимости, несовершеннолетних, пытаются вынести из магазина деньги и ювелирные изделия.
«Когда уже должна решиться проблема с несовершеннолетними?», такой комментарий сделал дизайнер по поводу случившегося.
Циколия отмечает, что несовершеннолетние воры не успели ничего вынести из его магазина. Он утверждает, что подростки пытались обокрасть и другие объекты в Ватном ряду.
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