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По факту произошедшего в Авчала убийства МВД начало расследование
23.10.2020 15:59
По факту убийства, произошедшего в тбилисском поселении Авчала, Министерство внутренних дел Грузии начало расследование.
Как заявили «IPN» в МВД, в связи с произошедшим в Авчала фактом, жертвой которого стал один человек, расследование начато по 3-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.
О других деталях в ведомстве пока не говорят.
Как передает корреспондент с места происшествия, в эти минуты там работают эксперты-криминалисты. Улица, где произошло убийство, перекрыта и территория огорожена желтой лентой.
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