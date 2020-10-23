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По факту произошедшего в Авчала убийства МВД начало расследование


23.10.2020   15:59


По факту убийства, произошедшего в тбилисском поселении Авчала, Министерство внутренних дел Грузии начало расследование.

Как заявили «IPN» в МВД, в связи с произошедшим в Авчала фактом, жертвой которого стал один человек, расследование начато по 3-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.

О других деталях в ведомстве пока не говорят.

Как передает корреспондент с места происшествия, в эти минуты там работают эксперты-криминалисты. Улица, где произошло убийство, перекрыта и территория огорожена желтой лентой.

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