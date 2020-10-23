

Гарибашвили выступил на информационной встрече существенного пакета НАТО-Грузия

23.10.2020 16:04





Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с речью на информационной встрече, посвященном пятой годовщине принятия существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).



Как сообщили в Минобороны, Ираклий Гарибашвили рассказал о прогрессе, достигнутом в реализации инициатив SNGP. Министр поблагодарил страны-члены НАТО и страны-партнеры за их вклад и поддержку в успешной реализации существенного пакета.



«Расширение сотрудничества между Грузией и руководящим органом НАТО является подтверждением нашего принципа — больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, что подчеркивает тесное сотрудничество между НАТО и Грузией», — заявил Гарибашвили.



Он отметил принятое в ходе официального визита Североатлантического совета (NAC) в Грузию в 2019 году решение обновить существенный пакет, согласно которому в конце года начнется новый, еще более интенсивный этап в отношениях между НАТО и Грузией.



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