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Гарибашвили выступил на информационной встрече существенного пакета НАТО-Грузия
23.10.2020 16:04
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с речью на информационной встрече, посвященном пятой годовщине принятия существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).
Как сообщили в Минобороны, Ираклий Гарибашвили рассказал о прогрессе, достигнутом в реализации инициатив SNGP. Министр поблагодарил страны-члены НАТО и страны-партнеры за их вклад и поддержку в успешной реализации существенного пакета.
«Расширение сотрудничества между Грузией и руководящим органом НАТО является подтверждением нашего принципа — больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, что подчеркивает тесное сотрудничество между НАТО и Грузией», — заявил Гарибашвили.
Он отметил принятое в ходе официального визита Североатлантического совета (NAC) в Грузию в 2019 году решение обновить существенный пакет, согласно которому в конце года начнется новый, еще более интенсивный этап в отношениях между НАТО и Грузией.
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