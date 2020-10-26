Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди официально признан терактом


26.10.2020   20:38


Вооруженному вторжению в филиал "«Банка Грузии»" в Зугдиди присвоена квалификация теракта. Об этом заявил заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

В МВД заявляют, что следствие ведется по статьям 179, 236 и 144, что подразумевают незаконное приобретение/хранение/ношение оружия, совершение теракта и взятие заложников с целью совершения теракта.

В доме совершившего этот теракт Бадри Эсебуа, а также в домах его родственников проведены обыски.

Следует отметить, что сегодня МВД Грузии подтвердило, что совершившим теракт является некто Бадри Эсебуа. Первым эту информацию озвучил "Главный канал".

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна