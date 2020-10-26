

Нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди официально признан терактом

26.10.2020 20:38





Вооруженному вторжению в филиал "«Банка Грузии»" в Зугдиди присвоена квалификация теракта. Об этом заявил заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.



В МВД заявляют, что следствие ведется по статьям 179, 236 и 144, что подразумевают незаконное приобретение/хранение/ношение оружия, совершение теракта и взятие заложников с целью совершения теракта.



В доме совершившего этот теракт Бадри Эсебуа, а также в домах его родственников проведены обыски.



Следует отметить, что сегодня МВД Грузии подтвердило, что совершившим теракт является некто Бадри Эсебуа. Первым эту информацию озвучил "Главный канал".



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