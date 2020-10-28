

Минобороны утверждает, что напавший на «Банк Грузии» в Зугдиди Эсебуа не является действующим военнослужащим

28.10.2020 18:27





Министерство обороны Грузии распространяет официальный документ, согласно которому лицо, обвиняемое в нападении на «Банк Грузии» в Зугдиди, - Бадри Эсебуа не является действующим военнослужащим. Согласно документу, опубликованному ведомством, рядовой первого класса Сил обороны Бадри Эсебуа был уволен в 2019 году.



Глава департамента стратегической коммуникации и по связям с общественностью Минобороны Николоз Молодинашвили заявляет, что, «исходя из лучших интересов общественности и сил обороны», они публикуют официальный документ.



«Партийным телевидением «Национального движения» «Мтавари архи» продолжается дезинформационная кампания против Сил обороны, будто напавший на филиал одного из банков в Зугдиди является действующим военнослужащим. Несмотря на то, что мы сделали публичное пояснение о том, что данное лицо не является действующим военнослужащим, упомянутое телевидение и некоторые ангажированные политики пренебрегают этим фактом и сознательно распространяют совершенно противоположную информацию. Исходя из лучших интересов общественности и сил обороны, мы публикуем официальный документ, подтверждающий, что лицо, обвиняемое в нападении, Бадри Эсебуа, не является действующим военнослужащим», - заявляет Молодинашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





