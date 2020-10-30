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По существующей информации, в Гурджаани мужчина убил двух человек, в том числе, свою жену
30.10.2020 16:54
В селе Вазисубани Гурджаанского муниципалитета убиты два человека. По неофициальной информации, на почве конфликта муж убил свою жену, а затем соседа.
Как сообщили "IPN" в МВД, по факту убийства начато расследование. Как пояснили в ведомстве, на данном этапе проводятся активные следственные, розыскные и оперативные мероприятия. Другие детали случившегося на данном этапе неизвестны.
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