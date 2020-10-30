

По существующей информации, в Гурджаани мужчина убил двух человек, в том числе, свою жену

30.10.2020 16:54





В селе Вазисубани Гурджаанского муниципалитета убиты два человека. По неофициальной информации, на почве конфликта муж убил свою жену, а затем соседа.



Как сообщили "IPN" в МВД, по факту убийства начато расследование. Как пояснили в ведомстве, на данном этапе проводятся активные следственные, розыскные и оперативные мероприятия. Другие детали случившегося на данном этапе неизвестны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





