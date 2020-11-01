

Минобороны: На авиабазе Баграм "«Грузинская мечта»" получила 93% голосов, в Мазари-Шарифе - 84,7%

01.11.2020 13:18





В Афганистане на авиабазе Баграм «Грузинская мечта» получила 93% голосов, и 84,7% на избирательном участке в Мазари-Шарифе, об этом говорится в сообщении Минобороны Грузии.



По данным оборонного ведомства, грузинские миротворцы, участвующие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, проголосовали на избирательном участке №1 на авиабазе Баграм и на участке №2, открытом на немецкой базе «Мармал» в Мазари-Шарифе.



По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила на авиабазе Баграм — 93% (697 голосов); в Мазари-Шарифе — 84,7% (111 голосов).





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