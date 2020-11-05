

Вена - лица с российскими паспортами задержаны по подозрению в причастности к теракту

05.11.2020 14:30





4 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в Вене, по подозрению в причастности к теракту, совершенного 2 ноября в столице Австрии, задержаны 14 человек. Им всем от 18 до 28 лет. Как заявил министр «все они имеют миграционную историю…некоторые из них не являются гражданами Австрии»



В отношении задержанных проводятся следственные мероприятия на счет причастности их террористической организации. К заявлению министра глава полиции Вены Герхард Пюрстл добавил, что «…некоторые из задержанных имеют двойное гражданство, в том числе российское. Так же есть выходцы Турции, Бангладеш и Северной Македонии».



Напомним, что вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба, входе которого погибли 4 человека погибли, более 20-ти пострадали. Один из нападавших полицейскими был застрелен.



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