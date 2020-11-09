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В Тбилиси ограбили ювелирный магазин
09.11.2020 17:18
Ночью 8 ноября в Тбилиси на проспекте Пекини ограбили ювелирный магазин. По словам владельца объекта, воры проникли разбив стеклянную дверь и унесли драгоценности.
В МВД Грузии сообщили Netgazeti, что следствие ведется по подпункту «Б» второй части 177-й статьи УК Грузии — Кража, то есть тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. Наказывается домашним арестом сроком от одного до двух лет или тюремным заключением от трех до пяти лет.
В МВД отмечают, что на данном этапе ведутся следственные действия.
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