

В Тбилиси ограбили ювелирный магазин

09.11.2020 17:18





Ночью 8 ноября в Тбилиси на проспекте Пекини ограбили ювелирный магазин. По словам владельца объекта, воры проникли разбив стеклянную дверь и унесли драгоценности.



В МВД Грузии сообщили Netgazeti, что следствие ведется по подпункту «Б» второй части 177-й статьи УК Грузии — Кража, то есть тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. Наказывается домашним арестом сроком от одного до двух лет или тюремным заключением от трех до пяти лет.



В МВД отмечают, что на данном этапе ведутся следственные действия.



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