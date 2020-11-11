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На акции возле избирательной комиссии Самгори задержан член политсовета «Нацдвижения» Бесик Газделиани


11.11.2020   16:13


Возле 6-й окружной избирательной комиссии Самгори задержан член политсовета «Национального движения» Бесик Газделиани.

Газделиани вместе с единомышленниками проводил акцию около здания комиссии, в ходе которой попытался наклеить у входа в здание стикер с изображением Бидзины Иванишвили.

Правоохранители задержали его именно в этот момент.

Газделиани и до задержания пытался наклеить у здания стикер, но получил предупреждение от мобилизованной на месте полиции. При повторной попытке наклеить стикер он был задержан полицией.

На 15:00 назначено заседание с окружной комиссией.

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