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На акции возле избирательной комиссии Самгори задержан член политсовета «Нацдвижения» Бесик Газделиани
11.11.2020 16:13
Возле 6-й окружной избирательной комиссии Самгори задержан член политсовета «Национального движения» Бесик Газделиани.
Газделиани вместе с единомышленниками проводил акцию около здания комиссии, в ходе которой попытался наклеить у входа в здание стикер с изображением Бидзины Иванишвили.
Правоохранители задержали его именно в этот момент.
Газделиани и до задержания пытался наклеить у здания стикер, но получил предупреждение от мобилизованной на месте полиции. При повторной попытке наклеить стикер он был задержан полицией.
На 15:00 назначено заседание с окружной комиссией.
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