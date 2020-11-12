

Таможня изъяла посылку с незадекларированной валютой

12.11.2020 17:51





Грузинские таможенники пресекли факт незаконного ввоза незадекларированных денег в почтовой посылке. Об этом сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.



14 тысяч долларов (около 45 тысяч лари) и более 5,9 тысяч евро (34 тысячи лари) были обнаружены в почтовой посылке, принадлежащей гражданину Грузии в зоне экономического оформления «Аэропорт».



За нарушение Таможенного кодекса Грузии на адресата наложен денежный штраф в размере 5 тысяч лари (около1,5 тысячи долларов).



В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Министерства финансов.



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