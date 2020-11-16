

В украинской армии - 2448 больных с коронавирусом

16.11.2020 15:50





По состоянию на утро 16 ноября в Вооруженных Силах COVID-19 болеют 2 448 человек. За последние сутки зафиксировано 42 новых случая.



Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба командования Медсил.



«По состоянию на 10:00 16 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 2 448 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая. Из них госпитализирован один военнослужащий в Военно-медицинский клинический центр Западного региона», - говорится в сообщении.



Кроме того, дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек.



В пресс-службе также напомнили, что всего за время пандемии выздоровели 5 439 человек, зарегистрировано летальных исходов - 23. На изоляции сейчас находятся 330 человек.



Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 16 ноября лабораторно подтверждено 545 689 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки - 9 832.



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