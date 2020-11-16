

Грузинские эксперты просят Помпео разместить американских военных в стране на постоянной основе

16.11.2020 19:10





Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.



Авторы обращения считают, что таким шагом США поддержат грузинский народ на его пути к свободе и обеспечат продвижение собственных региональных и глобальных интересов.



«Постоянное присутствие американских вооруженных сил в Грузии. Такая политика может включать в себя союзные (американские / европейские) силы на ротационной основе, а также элементы тылового и воздушного патрулирования, которые предоставят американским и союзным силам широкий спектр возможностей для непрерывных действий в регионах Южного Кавказа и Черного моря. В то же время военное присутствие США в Грузии получит широкую поддержку населения, предотвратит неминуемые угрозы и поможет Грузии приблизиться к членству в НАТО», – сказано в обращении.

Среди подписавшихся – бывшие министры обороны Грузии Ираклий Аласания и Тина Хидашели, экс глава МИД Тедо Джапаридзе, экс-министр евроинтеграции Алекси Петриашвили, экс-посол Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили, экс-посол Грузии в США Темур Якобашвили, политологи Торнике Шарашенидзе, Гела Васадзе и Каха Гоголашвили.



Визит в Грузию главы Госдепартамента США Майка Помпео состоится 17-18 ноября. В Тбилиси он встретится с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Католикосом-Патриархом Илией Вторым. В ходе визита намечена также встреча госсекретаря с представителями активного гражданского общества Грузии.



Ранее администрации президента США предложили перенести авиабазу из турецкого Инджирлика в грузинский Вазиани на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Анкарой.



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