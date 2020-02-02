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В Италии задержаны граждане Грузии, подозреваемые в ограблении квартир
02.02.2020 10:51
В Италии, в городке Модунио арестованы граждане Грузии, которые подозреваются в квартирных грабежах.
По данным итальянских СМИ, двое граждан Грузии были задержаны при обыске старого и полуразрушенного здания в центре города.
В ходе обыска полиция изъяла украденные вещи, в том числе телефон, дорогие часы и наличные деньги. По данным правоохранительных органов, изъятые предметы принадлежат владельцу дома в Бриндизи, который был ограблен несколько дней назад.
Следует отметить, что при обыске старого здания были также найдены и другие украденные предметы. Во время спецоперации задержания одному предполагаемых преступников удалось скрыться. Расследование продолжается.
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