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Гражданку Грузии с высокой температурой отправили в боксированное отделение инфекционной больницы
02.02.2020 13:33
По информации медицинского директора тбилисской Инфекционной больницы Марины Эзугбая, сегодня в Тбилисский аэропорт рейсом Женева-Стамбул прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура.
По словам Эзугбая, молодая женщина работал учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 км от города Ухань. Как отметила Эзугбая, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса.
При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остается три пациента. Врачи говорят, что и эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения коронавирусом, однако в целях превенции пациенты проходят соответствующее исследование.
Анализы двух пациентов уже отправлены в Нидерланды, ответ в Тбилиси ожидают завтра к вечеру.
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