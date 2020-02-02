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Гражданку Грузии с высокой температурой отправили в боксированное отделение инфекционной больницы


02.02.2020   13:33


По информации медицинского директора тбилисской Инфекционной больницы Марины Эзугбая, сегодня в Тбилисский аэропорт рейсом Женева-Стамбул прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура.

По словам Эзугбая, молодая женщина работал учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 км от города Ухань. Как отметила Эзугбая, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса.

При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остается три пациента. Врачи говорят, что и эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения коронавирусом, однако в целях превенции пациенты проходят соответствующее исследование.

Анализы двух пациентов уже отправлены в Нидерланды, ответ в Тбилиси ожидают завтра к вечеру.

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