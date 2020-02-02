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Восстановлено движение транспорта на участке Гудаури-Коби
02.02.2020 14:45
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в результате расчистных работ по уборке снега, начатых после снятия угрозы схода лавин, на участке Гудаури-Коби частично восстановлено движение транспорта.
К этому времени, на участке Гудаури (Поста) — Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (граница Российской Федерации) из-за снега и гололедицы запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта, для остальных типов автотранспортных средств движение свободно.
При этом соответствующие службы продолжают работы по расчистке дороги в целях возобновления в кратчайшие сроки движения прицепного и полуприцепного транспорта.
На других участках дороги движение свободно.
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