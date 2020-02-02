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В Москве задержан грузинский боксер Георгий Кушиташвили
02.02.2020 17:34
В Москве задержан грузинский боксер Георгий Кушиташвили. Спортсмена обвиняют в избиении офицера «Росгвардии», сообщают российские СМИ.
По информации журналистов, Кушиташвили был арестован вместе с другом Овиком Оганесяном. Сообщается, что конфликт между спортсменом и правоохранителями произошел на улице во время проверки документов. Кушиташвили сломал нос одному из офицеров.
Расследование продолжается. Инцидент также будет обсуждаться в Российской федерации бокса 3 февраля.
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