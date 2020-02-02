

В Москве задержан грузинский боксер Георгий Кушиташвили

02.02.2020 17:34





В Москве задержан грузинский боксер Георгий Кушиташвили. Спортсмена обвиняют в избиении офицера «Росгвардии», сообщают российские СМИ.



По информации журналистов, Кушиташвили был арестован вместе с другом Овиком Оганесяном. Сообщается, что конфликт между спортсменом и правоохранителями произошел на улице во время проверки документов. Кушиташвили сломал нос одному из офицеров.



Расследование продолжается. Инцидент также будет обсуждаться в Российской федерации бокса 3 февраля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





