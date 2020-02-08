

У побережья Поти и Кулеви 5-6-балльный шторм

08.02.2020 17:57





В береговой полосе Поти и Кулеви 5-6-балльный шторм. По информации синоптического управления гидрографической службы, штормовое положение сохранится в течение трех дней. В ночные часы усилится ветер.



Время от времени возможны осадки в виде снега. Температура воздуха будет +0 -1. Завтра же подует юго-западный ветер со скоростью 8-13м/с.



10 февраля сила шторма уменьшится до 4 баллов. Днем будет +1 -1 , ночью -2 -4 градуса.



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