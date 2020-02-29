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Из-за погодных условий закрыто движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби


29.02.2020   12:42


Из-за снега и гололедицы закрыто движение для прицепного и полуприцепного транспорта на участке Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси (граница Российской Федерации), движение для остальных типов транспортных средств осуществляется в свободном режиме.

«Движение на участке Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме и только через противолавинные тоннели», — сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

Движение на остальных участках трассы осуществляется в обычном режиме.

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