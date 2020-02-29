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В тбилисских детсадах объявлены двухнедельные каникулы
29.02.2020 17:16
В тбилисских детсадах объявлены двухнедельные каникулы.
Как сообщают в Агентстве управления детсадами Тбилиси, исходя из создавшейся ситуации, со 2 марта по 16 марта в детских садах воспитательный процесс будет приостановлен.
Напомним, сегодня состоялось очередное заседание созданного в связи с коронавирусом Межведомственного координационного совета во главе с премьер-министром Грузии. На нем принято решение о проведении в школах в целях профилактики дополнительных дезинфекционных мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения, поэтому весенние каникулы начнутся 2 марта вместо 9 марта и продлятся до 16 марта.
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