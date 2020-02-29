

В общественном транспорте и детских садах усилят дезинфекционные работы

29.02.2020 17:20





На заседании Межведомственного координационного совета принято решение усилить дезинфекционные работы в общественном транспорте и детских садах.



По информации пресс-службы премьер-министра, задания уже получены соответствующими службами, в том числе подведомствами, находящимися в подчинении мэрии Тбилиси.



«Министерство здравоохранения и соответствующие ведомства продолжают активно работать в координированном режиме. Министр здравоохранения проинформировала Межведомственный координационный совет о состоянии здоровья инфицированных, также было отмечено, что на этом этапе в карантине находятся 170 человек.



Межведомственный координационный совет благодарит лица, переведенные в карантин, за проявленную высокую общественную ответственность и принятие во внимание рекомендаций министерства здравоохранения.



На заседании совета было вновь подчеркнуто, что не существует причин для паники, правительство Грузии активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и полностью управляет процессом», - сказано в информации.



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