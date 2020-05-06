|
|
|
Водители лицензированных такси и микроавтобусов получат помощь в 300 лари
06.05.2020 12:28
«Обладатели лицензий такси в Тбилиси и водители т.н желтых микроавтобусов получат единовременную помощь в размере 300 лари, которая предусмотрена в рамках антикризисного плана», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, в условиях пандемии пострадали очень много направлений, в том числе водители такси и т.н желтых микроавтобусов.
«Помощь в размере 300 лари касается всех водителей такси, которые имеют лицензию. В рамках антикризисного плана помощью также воспользуются и водители микроавтобусов», — заявил Каладзе.
Каха Каладзе поручил своим заместителям обеспечить информирование всех водителей о полагающейся им помощи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна