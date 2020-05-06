

Водители лицензированных такси и микроавтобусов получат помощь в 300 лари

06.05.2020 12:28





«Обладатели лицензий такси в Тбилиси и водители т.н желтых микроавтобусов получат единовременную помощь в размере 300 лари, которая предусмотрена в рамках антикризисного плана», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, в условиях пандемии пострадали очень много направлений, в том числе водители такси и т.н желтых микроавтобусов.



«Помощь в размере 300 лари касается всех водителей такси, которые имеют лицензию. В рамках антикризисного плана помощью также воспользуются и водители микроавтобусов», — заявил Каладзе.



Каха Каладзе поручил своим заместителям обеспечить информирование всех водителей о полагающейся им помощи.





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