

13 граждан Грузии скончались за границей от осложнений, вызванных COVID-19

08.05.2020 15:34





13 граждан Грузии скончались за границей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.



Глава МИД выразил соболезнования семьям умерших. Залкалиани добавил, что на фоне пандемии процесс транспортировки тел затруднен. По его словам, внешнеполитическое ведомство оказывает помощь родственникам скончавшихся граждан Грузии по мере своих возможностей.



«Напомню, что на фоне существующих ограничений очень ужесточены регуляции, связанные с захоронением умерших. Это происходит в соответствии с протоколом Всемирной организации здравоохранения, поэтому процесс транспортировки тел умерших затруднен. В данном случае государство обеспечивает помощь на местах. Я подразумевают помощь членам их семей по направлению соответствующих процедур», — заявил он.



Как сообщил Залкалиани, сейчас в разных странах мира остаются еще 45 граждан Грузии с подтвержденным COVID-19. Министр добавил, что у большинства из них заболевание в протекает в менее тяжелой форме.



Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К 8 мая по стране COVID-19 лабораторно подтвержден у 623 человек. Из них 288 выздоровели, десять пациентов скончались. Активными остаются 322 случая.



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