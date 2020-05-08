

9 мая МВД Грузии проконтролирует выполнение чрезвычайных ограничений в парке Ваке

08.05.2020 19:42





9 мая по случаю Дня Победы над фашизмом министерство внутренних дел будет следить за выполнением чрезвычайных ограничений в парке Ваке. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел.



В ведомстве поясняют, что в Грузии с 22 мая действует чрезвычайное положение, запрещены собрания и демонстрации, а также любые виды культурных мероприятий, как в помещении, так и на открытом воздухе.



«Вместе с тем, стоит учитывать, что по статье 174-16 прима Кодекса об административных правонарушениях Грузии запрещается нарушение правил Закона Грузии — «Хартии свободы», что подразумевает использование символов, памятников, барельефов, надписей и наименований несущих коммунистические тоталитарные и фашистские идеологии. Указанное нарушение влечет за собой штраф в размере 1000 лари», — заявили в МВД.



Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать ограничения, введенные в условиях чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться соответствующие меры, предусмотренные законом.





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