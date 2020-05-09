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В Марнеули реализуется масштабный проект по строительству водопроводной сети питьевой воды
09.05.2020 18:19
В муниципалитете Марнеули реализуется масштабный инфраструктурный проект по строительству водопроводной сети питьевой воды. По заверению проекта будет обеспечено бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой 8 сел трех крупных административных единиц муниципалитета — Алгети, Кутляри и Капанахчи, в общей сложности — 19107 абонентов.
Проект финансируется совместно из центрального и местного бюджетов, его стоимость составляет 2млн. 677тысяч лари.
Сегодня ход строительства сети проинспектировали первые лица региона и муниципалитета.
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