

В Марнеули реализуется масштабный проект по строительству водопроводной сети питьевой воды

09.05.2020 18:19





В муниципалитете Марнеули реализуется масштабный инфраструктурный проект по строительству водопроводной сети питьевой воды. По заверению проекта будет обеспечено бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой 8 сел трех крупных административных единиц муниципалитета — Алгети, Кутляри и Капанахчи, в общей сложности — 19107 абонентов.



Проект финансируется совместно из центрального и местного бюджетов, его стоимость составляет 2млн. 677тысяч лари.



Сегодня ход строительства сети проинспектировали первые лица региона и муниципалитета.





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