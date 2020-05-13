

США изымают российские ИВЛ после пожаров в больницах

13.05.2020 13:10





Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", возвращают их в Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Об этом во вторник, 12 мая, сообщила прес-секретарь FEMA Джанет Монтези.



Причиной для возврата аппаратов стали пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, по предварительной версии, возникшие из-за возгорания этой модели аппаратов. При пожаре в петербургской клинике погибли пять человек.



По словам Монтези, российские ИВЛ не использовались в американских клиниках, а оказались в резерве на случай ухудшения ситуации. Из резерва они были возвращены в FEMA до окончания расследования пожаров в Москве и Санкт-Петербурге и проверки аппаратов российским производителем - Уральским приборостроительным заводом.



Аппараты "Авента-М" были поставлены в США в начале апреля в рамках российской гуманитарной помощи США. В Госдепе, впрочем, заявили, что помощь была оказана не безвозмездно, и США купили у России медицинскую технику и средства защиты. Позднее в российском МИД подтвердили факт оплаты, но подчеркнули, что она осуществлялась не по рыночным ценам.



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