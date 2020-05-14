

Запрет на собрание более 10-ти человек остается в силе

14.05.2020 21:44





Администрация правительства Грузии поясняет, что, несмотря на снятие ограничения на собрание более 3-х человек, запрет на собрание более 10-ти человек остается в силе.



В распространенной администрацией правительства информации также отмечается, что продолжает действовать и ограничение на передвижение более 3-х лиц (включая водителя) в одном транспортном средстве.



«По решению правительства Грузии, с сегодняшнего дня, 14 мая, в Рустави и Гардабани сняты ограничения на въезд и выезд, с 18 мая же это ограничение будет снято и в Марнеули. Также, с 15 июня Грузия откроется для предоставления услуг местного туризма, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов», - отмечается в информации.





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