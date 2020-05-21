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Туристы в Грузии будут почти, как на карантине – Имнадзе
21.05.2020 16:56
Условия, в которых будут находиться туристы, приезжающие в Грузию, будут похожи на нахождение в карантине. Об этом рассказал главный инфекционист страны, замглавы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.
Журналисты задали эксперту вопрос, не повлечет ли открытие границы для иностранных туристов к вспышке коронавируса. Инфекционист объяснил, что зарубежных гостей будут размещать в «зеленых зонах».
«Для туристов будут установлены такие правила, что они практически приезжают в карантин», — описал условия отдыха Имнадзе.
Он также согласился, что риск занесения коронавирусной инфекции из-за границы будет, но привел в пример другие страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Грузии, но карантинные меры всё равно снимают.
Напомним, правительство Грузии ранее объявило, что госграница будет открыта для туристов с 1 июля.
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