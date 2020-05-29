

Гахария: Повышение пенсий продолжится с 1 июля

29.05.2020 17:07





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, несмотря на тяжелый экономический кризис, рост пенсий продолжится с 1 июля.



«В течение последних лет, особенно в этом году, пенсия для пенсионеров увеличилась на 20 лари. Несмотря на серьезный экономический кризис, повышение пенсий продолжится с 1 июля. Кроме того, как вы знаете, мы обратились с инициативой к парламенту, чтобы происходила постоянная индексация пенсии по отношению к инфляции, а для пенсионеров старше 70 к этому должно быть добавлено 80 процентов экономического роста», — заявил Гахария.



По его словам, все хорошо понимают, что этого недостаточно.



«Я очень хорошо понимаю, что за всеми этими цифрами стоит повседневная жизнь наших граждан, тяжелая жизнь. Часто эта жизнь полна тяжелейших трагедий, но мы все должны понимать, что мы за последние 7-8 лет предприняли самые важнейшие шаги в связи с тем, чтобы с точки зрения динамики сокращения бедности, в стране это было хотя бы обнадеживающим каждого гражданина страны», — заявил Гахария в парламенте.





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